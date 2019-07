Borsa: Europa tiene, Milano -1,5%

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Tengono le principali Borse europee, tranne Milano (-1,5%), con lo spread Btp-Bund a 194 punti e le banche in calo, come nel resto del Vecchio continente: Banco Bpm (-3,8%), Ubi (-3,5%), Unicredit (-3%), Fineco (-2,7%), Commerzbank (-2,1%), Bper (-2,4%), Intesa (-1,8%), Soc Gen (-1,6%).

Le migliori Piazze sono Londra (+0,13) e Parigi (+0,1%), seguite da Francoforte (+0,08%), dove industria e energia tengono su gli indici. Positivi intanto i future Usa, in attesa dell'apertura di Wall Street, con l'ottimismo che nasce in vista delle prossime mosse della Fed e per il dialogo sui dazi con la Cina.

A Milano Stm (+2,1%) è tra i soli quattro titoli in positivo del listino principale, con Prysmian (+0,9%), Moncler (+0,7%) e Pirelli (+0,5%). Tra i peggiori, senza distinzione di settore, Terna (-3,3%), Snam (-3,2%), Enel (-2,5%), Tim (-2,3%), Poste (-2%), Saipem (-1,4%), Fca (-1,2%).