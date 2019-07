Borsa: Milano gira in positivo

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - La Borsa di Milano (+0,36%) gira in positivo con le utility mentre le banche riducono le perdite ma restano in terreno negativo. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 183 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,52%.

A Piazza Affari corre Trevi (+6,7%), dopo il via libera al piano di risanamento e aumento di capitale, e Safilo (+6,9%), dopo l'interesse di EssilorLuxottica (+1,4% a Parigi) per GrandVision (+10% ad Amsterdam). In calo Salini Impregilo (-4,4%), alle prese con Progetto Italia che vede coinvolto anche Astaldi (-5,3%). In negativo anche Prysmian (-1,5%) e Pirelli (-1%). Tra le banche in rosso Ubi (-0,6%), Mps e Banco Bpm (-0,4%).

In cima al listino principale Snam (+1,4%), Terna (+1,5%) ed Enel (+1,1%). In positivo anche Autogrill (+0,3%), dopo il contratto per nuove aperture nell'aeroporto di Manchester.