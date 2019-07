Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Le Borse europee aprono in calo.

Sui mercati tornano i timori su nuove tensioni tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Gli investitori restano alla finestra in attesa di vedere gli esiti della stagione delle trimestrali. Sul fronte valutario l'euro è in lieve ripresa sul dollaro a 1,1243. In lieve ribasso invece nei confronti dello yen a 121,02.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. In rosso Francoforte (-1,19%), Madrid (-0,81%), Parigi (-0,6%) e Londra (-0,15%).