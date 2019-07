Borsa: Europa poco mossa, Milano stabile

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Sono poco variate le principali borse europee dopo il passaggio in territorio positivo dei futures Usa e il rialzo dell'inflazione registrato nell'Ue.

Madrid (-0,2%) è l'unica in calo, Milano e Londra sono invariate mentre Parigi e Francoforte guadagnano lo 0,1% ciascuna. In arrivo dagli Usa le richieste settimanali di mutui, le concessioni edilizie e le nuove costruzioni di case e, soprattutto, il Beige Book della Fed sullo stato dell'economia dell'Unione. Sotto pressione il comparto petrolifero, da Bp (-2%) e Total (-1,56%) a Eni (-1,15%), nonostante il rialzo del greggio (Wti +0,69%). Pesano le prospettive sulle scorte per il 2020, previste in aumento dagli analisti nonostante i tagli dell'Opec. Le immatricolazioni in Europa frenano invece i costruttori di autoveicoli da Daimler (-1%) a Peugeot (-0,5%), mentre tengono Ferrari ed Fca (+0,3% entrambe).