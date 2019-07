Borsa: Asia in rosso, Tokyo -0,31%

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Listini di Asia e Pacifico in rosso, da Tokyo (-0,31%) a Taiwan (-0,53%) e Seul (-0,91%). In controtendenza Sidney (+0,49%), favorita dal rialzo del greggio e delle materie prime tranne l'oro. Segno meno per Hong Kong (-0,27%), ancora aperta insieme a Shanghai (-0,09%) e Mumbai (+0,3%). Negativi i futures sull'Europa, dopo il dato sulle vendite di auto, e negli Usa, dove in serata la Fed rilascia il Beige Book. Pesa sui listini l'effetto della guerra dei dazi, che si è tradotto in minori esportazioni per Singapore in giugno (-17,3%), mentre in Europa le vendite di auto hanno segnato un calo del 7,9%. In arrivo le vendite e gli ordini industriali in Italia, la produzione edile e l'inflazione in Europa, mentre dagli Usa sono previste le richieste di mutui, le concessioni edilizie e le nuove costruzioni di case.