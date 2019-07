Borsa:Asia chiude positiva dopo Pil Cina

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Le Borse asiatiche riducono fortemente il rialzo iniziale e chiudono la seduta in positivo.

Sui listini pesano i dati del Pil del secondo trimestre della Cina. Sullo sfondo restano sempre le incertezze sul commercio internazionale e la guerra dei dazi tra Usa e Cina che pesa sull'andamento economico globale.

A contrattazioni ancora aperte marciano in positivo Shenzhen (+0,64%) e Shanghai (+0,14%) e Hong Kong (+0,11%). In rosso Seul (-0,2%) mentre è piatta Mumbai (+0,08%). Chiusa Tokyo per festività.

La settimana sarà ricca di appuntamenti macroeconomici. In arrivo dagli Usa l'indice manifatturiero Empire State. Previsto anche il discorso del presidente della Fed John Williams.