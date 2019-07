Borsa: Milano avanza con le auto

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - La Borsa di Milano avanza ed in breve tempo raggiunge la vetta tra i listini europei. Piazza Affari è spinta dal comparto dell'automobile mentre non brillano le banche. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedesco che ha avviato la seduta a 193 punti base con il rendimento del decennale italiano che si attesta all'1,71%.

Corre Astaldi (+4,2%), nel giorno in cui si attendono le decisioni del tribunale e la nascita di Progetto Italia con Salini Impregilo (-1,7%). Bene Atlantia (+0,6%), dopo l'offerta per Alitalia. Il comparto dell'automobile cresce con Cnh (+1,2%), Exor (+1,1%), Ferrari (+1%) ed Fca (+0,8%).

Non brillano le banche che marciano in direzioni diverse. In rialzo Bper (+0,2%), Banco Bpm e Unicredit (+0,1%), mentre sono in calo Mps (-0,5%), Ubi (+0,3%) e Fineco (-0,2%). Piatta Intesa Sanpaolo (-0,02%).