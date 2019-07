Borsa: Europa migliora, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Migliorano le principali Borse europee nel primo pomeriggio: Francoforte la migliore (+0,5%), seguita da Londra (+0,4%), Madrid (+0,3%), Milano e Parigi (+0,2%), in attesa di Wall Street, dove i future sono in positivo e sono attesi per il pomeriggio i dati sulla manifattura dello Stato di New York.

A guidare i rialzi nel Vecchio continente sono le auto: Renault (+1,8%), Peugeot (+1,5%), Fca (+1,3%), Volkswagen e Daimler (+0,6%). Bene anche i materiali, ArcelorMIttal (+2,6%), Thyssenkrupp (+0,6%), e i tecnologici, Infineon (+1,8%), Stm (0,8%).

A Piazza Affari guadagnano Pirelli, (+1,5%), Cnh (+1,5%), Exor e Poste (+1%), Atlantia (+0,6%), dopo l'offerta per Alitalia, Juve, Telecom e Enel (+0,4%). Deboli le banche, nonostante lo spread Btp-Bund ancora in discesa, a 189 punti: Bper (+0,05%), Intesa (-0,3%), Unicredit (-0,6%), Fineco (-1,2%), Banco Bpm (-1,5%), Ubi (-1,6%), Mps (-4,3%). Vola Risanamento (+12,7%). Perde Salini (-1,2%), in attesa della definizione di Progetto Italia con Astaldi (+4%).