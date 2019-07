Tria: stima Pil 2019 +0,2% resta valida

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "Riteniamo che la previsione della crescita del Pil per il 2019 allo 0,2% reale e all' 1,2% nominale sia ancora valida seppure permangano rischi al ribasso". Lo afferma il ministro dell'economia Giovanni Tria all'assemblea Abi subito dopo l'intervento del governatore di Banca d'Italia Tria per il quale il Pil nell'anno in corso si fermerà a un +0,1%.