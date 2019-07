Ferrero si mangia i biscotti della danese Kelsen

L'holding belga Cth, collegata al Gruppo Ferrero, ha firmato l'accordo d'acquisizione della Kelsen Group dalla Campbell Soup Company. L'annuncio dell'operazione è stato dato questa mattina. Kelsen Group ha generato negli ultimi dodici mesi vendite per circa 157 milioni di dollari. Ha sede in Danimarca, a Norre Snede, e produce due prestigiose marche di biscotti, Royal Dansk e Kjeldsens, venduti in oltre 100 paesi del mondo e molto apprezzati come regali da ricorrenza, particolarmente in Cina, Hong Kong e Stati Uniti. Nella transazione tra la Campbell Soup Company e la holding Cth sono inclusi i due siti produttivi di Norre Snede e Ribe. Il closing dell'operazione della collegata del Gruppo Ferrero con dovrebbe concludersi nell'arco dei prossimi due mesi.