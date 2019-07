Ferrari (Salini), lunedì Cda per offerta

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "Siamo in dirittura d'arrivo.

Lunedì abbiamo il Cda per approvare l'offerta ad Astaldi. Ci aspettiamo per lunedì tutte le lettere di committment di tutti i soggetti coinvolti, banche e Cdp". Lo ha detto Massimo Ferrari, direttore generale di Salini. A chi gli chiedeva se fosse stata trovata una quadra con la Cdp su governance e management, Ferrari ha risposto "sì, direi da tempo".