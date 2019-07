Borsa:Europa fiacca prima di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Poco mosse e in leggero positivo le principali Borse europee in attesa dell'apertura di Wall Street, coi future Usa quasi tutti in positivo, in vista di dati macroeconomici nel pomeriggio. La migliore è Parigi (+0,5%), seguita da Milano e Londra (+0,3%), mentre Francoforte è sulla parità (+0,01%).

A Piazza Affari spicca Fca (+2,1%) e le auto vanno bene in tutto il Vecchio continente: Peugeot (+3%), Renault e Volkswagen (+1,9%), tranne Daimler (-0,8%) dopo un nuovo taglio delle stime da parte del gruppo di Stoccarda. Positive le banche, con lo spread Btp-Bund basso, a 194 punti: Ubi (+1,9%), Banco Bpm (+0,8%), Bper (+0,7%), Intesa e Unicredit (+0,1%). Giù Fineco (-1,1%) che ha emesso un bond AT1 e in cui sale la quota Blackrock, uscita Unicredit. Bene Atlantia (+1,8%), aperto al dossier Alitalia. Su Prysmian (+1,9%), Tim (+1,5%), Saipem (+1,1%). Rimbalza Avio (+3,9%), dopo la scivolata della vigilia sulla perdita del vettore Vega. Male Salini (-2,2%) prima della chiusura, lunedì, di Progetto Italia.