Borsa: Milano chiusa in leggero rialzo

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Giornata piatta a Piazza Affari, chiusa in leggero rialzo (+0,06%), tagliate le stime del Pil 2019. Ottimismo solo dopo l'apertura positiva di Wall Street, così come le altre principali Borse europee.

In ordine sparso a Milano le banche, nonostante lo spread ai minimi da maggio, chiuso a 194 punti, e gli auspici del premier Conte su un ulteriore calo: Ubi (+1,8%), Banco Bpm (0,5%), Bper (+0,4%), Intesa (-0,2%), Unicredit (-0,4%), Fineco (-0,6%), emesso un bond AT1 e in cui sale la quota Blackrock, uscita Unicredit, e Mps (-0,4%), con rating Fitch a lungo termine B con outlook stabile. Brilla per il secondo giorno Immsi (+10%), dopo aver consegnato una nave alla Marina. Bene Pirelli (+2,9%), Juve (+2,5%), Leonardo e Fca (+1,9%), Atlantia (+1,5%), aperta al dossier Alitalia, Saipem (+1,5%). Ha rimbalzato Avio (+2,7%), dopo la scivolata della vigilia, perso il vettore Vega. Giù Salini (-3%), prima della chiusura, lunedì, di Progetto Italia, con Astaldi (+0,4%). Male Terna (-1%), Enel (-0,9%), Snam (-0,6%).