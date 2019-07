Borsa:Milano +0,68% con Mps, Atlantia

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Piazza Affari si muove in terreno positivo con il Ftse Mib che sale dello 0,68% a 22.189 punti. Prosegue lo slancio dei petroliferi con il prezzo del greggio che sale. Saipem guadagna l'1,83% e svetta Tenaris con un +2,21%. Nell'energia bene anche Snam (+1,22%) ed Eni (+1,35%) Si mette in luce Atlantia (+1,9%) in attesa del board di oggi che potrebbe trattare la questione Alitalia. Bancari più cauti nonostante lo spread fra Btp e Bund sotto la soglia dei 200 punti. Resta, tuttavia, in evidenza Mps (+2,67%). Tra i titoli sotto la lente Salini Impregilo (-1,18%) all'indomani del taglio di Fitch e in attesa della definizione di Progetto Italia. Astaldi segna invece un +0,85%. Poco mossa Mediaset (-0,04%) dopo l'attacco di Vivendi sul progetto relativo all'holding olandese.