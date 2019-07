Borsa Milano migliore in Europa

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Piazza Affari migliore Borsa di giornata in Europa sostenuta dal 'pieno' di richieste nell'asta dei Btp e dal conseguente allentamento della pressione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,57% a 22.169 punti, l'Ftse All share in calo dello 0,51% a quota 24.144.

Tra i titoli principali bene Atlantia (+2,5%) nel giorno del del Cda del gruppo, seguita da Pirelli cresciuta del 2,2% e da Prysmian in aumento del 2%. Bene anche Enel (+1,3%), con Intesa salita dell'1,2% e Unicredit dell'1,1%.

Piatta Tim (+0,1%), debole Mediaset scesa dell'1,6% a 2,74 euro, di qualche frazione sotto il prezzo del diritto di recesso dall'operazione Mfe. Vendite anche su Mediaset Espana a Madrid (-1,8%), mentre in Piazza Affari Avio ha pagato pesantemente la perdita del razzo europeo Vega: l'azienda che negli stabilimenti di Colleferro costruisce i vettori dell'Esa ha chiuso in Piazza Affari in calo del 14,6% a 12,2 euro.