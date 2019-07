Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,54%

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Borse europee in terreno positivo con l'indice d'area Stoxx che sale di un quarto di punto sulla scia dei rialzi delle Piazze asiatiche e di Wall Street con la Fed pronta al taglio dei tassi. Un'attesa, quest'ultima, che indebolisce il dollaro mentre l'euro avanza a 1,1275.

In luce soprattutto l'energia con il petrolio in rialzo. Tra i singoli listini Londra cosi' come Parigi guadagnano lo 0,25%.

La Francia ha confermato a giugno un incremento dell'1,2% dei prezzi al consumo. Debole invece Francoforte (-0,1%) con l'accelerazione dell'inflazione (il dato è stato rivisto all'1,5% contro la precedente stima dell'1,3%) in Germania. Sempre sul fronte macro sono attesi i verbali della Bce dell'ultima riunione e l'audizione alla Commissione bancaria del Senato del presidente della Fed, Powell. A Milano (Ftse Mib +0,54% a 22.168 punti), restano in luce Mps (+1,72%), Atlantia (+1,85%) e nell'energia Tenaris (+2,38%) e Saipem (+1,19%). lo spread tra btp e bund resta sotto i 200 punti in area 195.