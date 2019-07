Borsa: Asia positiva in scia Wall Street

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Mercati di Asia e Pacifico tendenzialmente positivi sulla scia del buon andamento di Wall Street con la Fed che ha aperto ad un taglio dei tassi. Buon passo per Tokyo (+0,51%) e Hong Kong (+0,73%) mentre si mostrano deboli Shanghai (+0,01%) e Shenzhen (-0,15%). Tra le altre Piazze in luce Seul (+1,06%), bene Sydney (+0,39%). A dare la spinta ai listini anche le materie prime la cui ripresa, secondo gli analisti, potrebbe non durare per il deterioramento dell'economia globale. Positivi anche i futures sull'Europa. Sul fronte macro è previsto l'aggiornamento sull'inflazione in Germania, Francia e Stati Uniti. La Bce pubblicherà poi i verbali dell'ultima riunione, mentre il presidente della Fed, Jerome Powell, sarà in audizione alla Commissione bancaria del Senato. Per quanto riguarda le emissioni è prevista l'asta del Tesoro di Btp a 3 e 7 anni.