Agcom: effetto Iliad, cala del 6,4% la spesa per la rete mobile

La spesa di famiglie e imprese in servizi di telecomunicazioni diminuisce del 2,9% nel 2018, secondo i dati della relazione annuale Agcom. In particolare cala la spesa sulla rete mobile (-6,4%), mentre la rete fissa segna +1%. Questo risultato è "in parte determinato dall'entrata sul mercato" mobile di Iliad, che secondo i dati ha lo 0,8% dei ricavi del mercato mobile, ma ha generato "una ulteriore pressione concorrenziale sui prezzi retail e conseguentemente sui ricavi complessivi degli operatori di telefonia mobile", spiega il rapporto.

Dalla relazione emerge anche che le risorse del settore tlc, rete fissa e mobile, si riducono del 2%, raggiungendo un giro d'affari di 31,6 miliardi di euro, dopo la ripresa del 2016- 2017. Gli investimenti in infrastrutture invece crescono del 17%, con un aumento di 8,4 miliardi di euro, a seguito dei processi di infrastrutturazione nella rete fissa e per l'avvio della rete mobile 5G.