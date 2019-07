Petrolio: sale a 58,6 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il petrolio prende quota nel mercato after hours di New York. Dopo i dati deludenti sulle scorte americane, il prezzo del barile ha iniziato a crescere portandosi nella notte a 58,63 dollari, in aumento dell'1,4%.

Stessa sorte per il Brent, il greggio di riferimento europeo, salito dell'1% a Londra a 64,78 dollari.