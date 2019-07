Borsa:Powell spinge Europa,Milano +1,15%

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Le Borse Europee cambiano registro e girano in rialzo dopo l'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, al Congresso americano. Milano resta maglia rosa con il Ftse Mib che guadagna l'1,15% a 22.139 punti. Parigi guadagna mezzo punto mentre Londra segna un +0,15%. Piatta, invece, Francoforte. Il mercato che sembra aver assorbito le previsioni economiche al ribasso dell'Ue per l'Eurozona, guarda ora ai verbali dell'ultimo Fomc della Fed che verranno diffusi in serata. Lo spread tra btp e bund a 204 punti base continua a favorire i bancari con Ubi che sale del 2,2%, Fineco del 2,37% dopo l'uscita dal capitale in avvio di settimana di Unicredit (+1,41%). Continua la corsa di Saipem (+3,38%) per effetto del rialzo del greggio e dall'indomani dei contratti siglati in Arabia Saudita per 3,5 miliardi di dollari. Per Kepler Cheuvreux il titolo è buy. Sul fronte dei cambi l'euro è poco mosso e resta a 1,12 sul dollaro.