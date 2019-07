Borsa:Milano tiene (+0,7%), bene Saipem

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Piazza Affari si conferma stella d'Europa, unica a salire (Ftse Mib +0,7%) grazie allo spread stabile a quota 204 punti. Maglia rosa è Saipem (+2,64%), per effetto del rialzo del greggio e dall'indomani dei contratti siglati in Arabia Saudita per 3,5 miliardi di dollari. Più cauta invece Eni (+0,82%), mentre Stm (+1,87%) si muove in linea coi rivali europei. In luce i bancari da Mps (+3,87%) a Ubi Banca (+2,27%), mentre si muovono con più cautela Unicredit (+1,7%) che si muove all'unisono con Banco Bpm e Bper, mentre Intesa (+1,3%) sale meno. In luce Buzzi (+1,8%), seguita da Pirelli (+1,35%), Leonardo(+0,88%), Fca (+0,68%), mentre e Ferrari (+0,2%) azzera quasi il rialzo. Pochi i titoli in discesa, da Terna (-0,69%) a Hera (-0,57%), da Juventus (-0,53%) a Campari (-0,34%). Scivolone di M&C (-5,1%), Bim (-4,12%) e Zucchi (-2%).

Gira al rialzo Risanamento (+2,58%), mentre Cairo (+2,41%) sale all'indomani della presentazione dei palinsesti del La7.