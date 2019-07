Borsa:Asia in ordine sparso,Tokyo -0,15%

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Borse in ordine sparso in Asia e Pacifico nel giorno in cui il presidente della Fed Jerome Powell viene ascoltato dal Congresso Usa, con la diffusione in serata dei verbali dell'ultimo Comitato Federale dello scorso giugno sui tassi Usa. Un possibile taglio dello 0,25%, secondo gli analisti, è possibile, ma - spiega un operatore giapponese di Ichiyoshi Am, "i mercati hanno già dato per scontato un taglio di 25 punti base ed è difficile che possano ancora salire per un nuovo annuncio". Sullo sfondo ci sono difficoltà per l'economia Usa legate anche all'incertezza per la guerra sui dazi. Tokyo ha ceduto lo 0,15%, Seul (+0,33%), Taiwan (+0,89%) e Sidney (+0,36%) si sono mosse in controtendenza, mentre appaiono contrastate Hong Kong (+0,3%), Shanghai (-0,3%) e Mumbai (-0,28%) ancora in fase di contrattazioni. Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street, in attesa della produzione industriale in Francia e Italia e delle previsioni economiche della Commissione europea.