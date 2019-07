Borsa: Milano bene con Saipem e banche

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Seduta in rialzo per Piazza Affari a dispetto delle altre Borse europee deboli sulle previsioni economiche al ribasso dell'Ue per l'Eurozona. Maglia rosa è Saipem (+3,%), per effetto del rialzo del greggio e dall'indomani dei contratti siglati in Arabia Saudita per 3,5 miliardi di dollari. Per Kepler Cheuvreux il titolo è buy. Bene anche Eni (+1,07%) ed Stm (+1,29%), che si muove in linea coi produttori europei di microchip. Lo spread stabilizzato a 204 favorisce i bancari. In luce Mps (+5,4%) e Fineco (+2,03%), quest'ultima dopo l'uscita dal capitale in avvio di settimana di Unicredit (+0,72%). Pochi i titoli in discesa, tra questi Terna (-0,38%), Italgas (-0,36%), Cnh (-0,35%). Fuori dal paniere principale bene Salini Impregilo (+0,92%), cauta Astaldi (-0,35%) in attesa di Progetto Italia.