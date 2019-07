Borsa: Milano +0,9%, bene Saipem e Mps

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Piazza Affari amplia il rialzo (Ftse Mib +0,9%) unica in Europa nonostante i futures Usa in rosso dopo il calo delle richieste di mutui e in attesa delle parole del presidente della Fed Jerome Powell prima della diffusione dei verbali del Fomc di giugno. Maglia rosa è Saipem (+3%), per effetto del rialzo del greggio e dall'indomani dei contratti siglati in Arabia Saudita per 3,5 miliardi di dollari.

Bene anche Eni (+1,14%) ed Stm (+1,84%), che si muove in linea coi produttori europei di microchip. Lo spread stabilizzato a 206 punti favorisce i bancari da Mps (+5,6%) a Ubi Banca (+2,67%), Banco Bpm (+1,8%), Unicredit (+1,7%) e Intesa (+1,5%).

Positive Buzzi (+1,6%), Pirelli (+1,9%), Leonardo (+1,19%) e Fca (+0,9%), cauta invece e Ferrari (+0,4%). Pochi i titoli in discesa, da Terna (-0,55%) a Juventus (-0,5%), da A2a (-0,47%) a Hera (-0,34%).