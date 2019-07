Bank of China, più finanza con l'Italia

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - "Tra Italia e Cina ci sono stati 54 miliardi di commercio, e gli investimenti hanno superato i 200 milioni di dollari lo scorso anno. Il prossimo anno daremo più spazio per la collaborazione finanziaria". Così il presidente della Bank of China, Liu Liange, al Forum finanziario Italia-Cina a Milano. "Svilupperemo congiuntamente - ha aggiunto - il mercato verso i Paesi terzi sulla Via della seta e gli strumenti finanziari. Nel 2020 inoltre la Cina liberalizzerà nuovamente gli investimenti finanziari all'estero".