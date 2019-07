Borsa: Milano piatta, scivola Fineco

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Primi scambi fiacchi in Piazza Affari, con gli indici principali (Ftse Mib +0,02%) che oscillano attorno alla parità.

Il gruppo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione è Fineco dopo la vendita dell'ultima quota da parte di Unicredit (piatta in avvio) a 9,85 euro per azione con uno sconto del 4,4% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa di lunedì: il titolo della banca multicanale cede il 2% mantenendosi di qualche frazione sopra quota dieci euro.

Deboli a Milano anche Cnh (-1,7%), con Saipem, Pirelli e Prysmian, che cedono un punto e mezzo. In rialzo di oltre l'1% Hera e Terna.