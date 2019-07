Alitalia, per la newco maggioranza assoluta Mef-Fs

Sul futuro di Alitalia si va verso la newco con la maggioranza assoluta di Fs e Mef confermata. Lo si apprende da fonti Mise che confermano la chiusura del dossier lunedì 15 luglio senza rinvii.

Per la ex compagnia di bandiera questa resta quindi la settimana decisiva: in questi giorni gli advisor di Fs, la capocordata per la newco, stanno incontrando gli altri potenziali partener, dal gruppo Toto al colombiano German Efromovich, di Avianca.

In attesa dei prossimi sviluppi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha auspicato che la vicenda Alitalia si concluda bene, con un piano industriale, che faccia diventare Alitalia, integrata chiaramente a Ferrovie, un grande soggetto attrattivo di turisti dal mondo verso l'Italia e competitivo per inviare le nostre merci nel mondo".