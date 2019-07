Deutsche Bank:Moody's conferma rating

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Moody's conferma il rating A3 di Deutsche Bank che ha varato ieri un maxi piano di ristrutturazione con forti tagli al personale, cessione attivi e uscita da alcuni business più rischiosi della banca di investimento. Un piano definito, dall'agenzia, "un positivo passo avanti" verso un modello operativo più sostenibile e bilanciato del gruppo. L'outlook resta tuttavia negativo a causa della significativa sfida che pone la sua attuazione in un contesto, per i prossimi anni, di tassi di interesse bassi o a zero. Il raggiungimento di una migliore redditività, nota Moody's, potrebbe materializzarsi solo dopo diversi trimestri se non anni.