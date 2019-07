Borsa: Milano prosegue piatta (+0,06%)

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - La Borsa di Milano tenta la virata dopo l'avvio in calo ma resta poco sopra la parità. Il Ftse Mib (+0,06%) è a 21.998 punti. Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, si mostra debole dopo i dati sotto le stime della Germania ed in vista delle mosse della Fed americana. Lo spread tra Btp e Bund prosegue la seduta a 211 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,74%.

In ordine sparso le banche dove si mette in mostra Mps (+4,8%). In rialzo Ubi e Bper (+1,1%) e Banco Bpm (+0,3%), in calo Unicredit (-0,6%) e Fineco (-0,5%) mentre è piatta Intesa.

Corre Pirelli (+3,4%) mentre il comparto dell'auto si mostra sostanzialmente positivo con Cnh (+0,6%), Ferrari (+0,4%) e Fca (+0,1%). In calo le utility con Hera (-1%), A2a (-0,2%), Snam ed Enel (-0,3%) e Italgas (-0,4%).