Abi:venerdì assemblea, con Mattarella

Ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdì 12 luglio a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, per l'assemblea dell'Abi che celebra i 100 anni dell'associazione. L'evento, vedrà come di consueto gli interventi del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria oltre che del presidente Abi Antonio Patuelli.

Saranno presenti autorità, rappresentanti istituzionali e politici, banchieri e imprenditori L'assemblea di quest'anno è anche l'occasione per celebrare i cento anni dell'Associazione, nata a Milano nel 1919. Di qui la scelta di Milano come luogo dell'incontro. L'anniversario è stato celebrato con l'emissione di un francobollo che riproduce l'Arco degli Argentari,il monumento romano del 204 d.C. nei pressi del Foro Boario, luogo simbolo dei commerci dove i cambiavalute romani svolgevano la loro attività. I lavori potranno essere seguiti in diretta sul sito Abi www.abi.it e su quello dell'ANSA www.ansa.it.