Per il taglio delle tasse si studia sistema a tre aliquote

Una revisione dell'attuale sistema, passando da cinque a tre aliquote Irpef. C'è anche questa tra le proposte per ridurre le tasse sul tavolo del ministero dell'Economia, in vista della prossima manovra. Idea che piace in ambienti M5S.

Si tratterebbe, viene spiegato, di un processo di semplificazione accompagnato, gradualmente, a una sostanziosa riduzione del carico fiscale, partendo da 3-4 miliardi, molto meno costoso quindi della flat tax.

Al Tesoro per il momento, come ha ricordato anche Tria, non si è ancora entrati nella fase decisionale, ma si stanno valutando le varie soluzioni. Tra le quali rientrerebbe appunto anche quella del passaggio a tre aliquote.