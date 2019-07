Borsa: Milano in rosso con dati Ue e Usa

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Ultima seduta di settimana in rosso per Piazza Affari, che ha viaggiato e chiuso in negativo (-0,61%) come le altre principali Borse europee. A pesare, le prospettive di calo di Pil dell'eurozona, secondo l'Istat, gli ordini in ribasso dell'industria in Germania a maggio e i dati macroeconomici negli Usa.

Deboli le banche, nonostante lo spread che ha chiuso a 210 punti: Banco Bpm (+0,5%), Intesa (+0,3%), Bper (+0,2%), Ubi (+0,1%), Unicredit (-1,2%). Eccezione Mps (+11,5%), con la positiva collocazione di un bond. Giù Salini (-2,4%) nel giorno del varo sul web di Progetto Italia con Astaldi (-3,9%). Piatta Mediaset (+0,3%), dopo indiscrezioni secondo cui Vivendi (+0,08% a Parigi%) avrebbe fatto trapelare agli analisti finanziari di poter uscire dall'azionariato.

Giù Stm (-2,4%), Snam (-1,5%), Terna (-1,4%), lo stesso Atlantia tra le polemiche per le concessioni autostradali, Enel (-0,7%), Eni (-0,6%), Tim, Fca e Poste (-0,3%). Su Saipem (+1,8%), Buzzi (+1,1%), Nexi (+0,4%) e Prysmian (+0,3%).