Borsa: Milano (-0,%) peggiore in Europa

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - In calo Piazza Affari (-0,64%) insieme a Francoforte (-0,73%), Parigi e Londra (-0,72%). Pesano i dati macroeconomici Usa su nuovi posti di lavoro e disoccupazione, il calo degli ordini dell'industria a maggio in Germania e le previsioni di calo del Pil per l'eurozona.