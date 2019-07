Borsa: Europa rallenta, in coda Milano

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Le Borse europee rallentano dopo i dati negativi dell'industria tedesca ed in vista di conoscere l'andamento dell'occupazione e del lavoro negli Stati Uniti.

Resta debole l'euro sul dollaro a 1,1265 a Londra.

Nel Vecchio continente l'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In rosso Parigi (-0,32%), Francoforte (-0,24%), Londra (-0,20%) e Madrid (-0,35%). In coda Milano (-0,4%) appesantita dalle banche.

A Piazza Affari tra le banche in rosso ci sono Ubi (-1,2%), Unicredit (-1,1%), Banco Bpm (-0,8%), Intesa (-0,5%) e Bper (-0,4%). In fondo al listino principale Stm (-1,9%) e Atlantia (-1,4%), quest'ultima sempre alle prese con le polemiche politiche relative alla procedura sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Prosegue la volata di Mps (+7,7%), dopo l'ottima collocazione del bond da 500 milioni ed il calo dello spread tra Btp e Bund.