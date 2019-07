Borsa: Europa apre debole

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Borse Europee deboli in avvio di seduta. Gli investitori restano cauti in attesa dei dati sulla produzione industriale in Germania e sull'occupazione e il lavoro in arrivo dagli Stati Uniti. L'Euro è poco mosso sul dollaro a 1,1277 a Londra.

Invariato l'indice d'area stoxx 600 (-0,03%). Debole Parigi (-0,12%), piatte Francoforte (+0,02%), Londra (+0,0%) e Madrid (-0,02%).