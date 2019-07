Borsa: Asia chiude poco mossa

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Le Borse Asiatiche chiudono poco mosse e archiviano all'ombra della cautela l'ultima seduta della settimana. Gli investitori restano alla finestra in attesa dei dati sul lavoro e l'occupazione negli Stati Uniti ed in vista delle prossime mosse della Federal Reserve circa la riduzione dei tassi.

Chiude in lieve rialzo Tokyo (+0,2%). Sul fronte valutario lo yen si deprezza leggermente sul dollaro, a un livello di 107,90, e a 121,60 sull'euro. In positivo Shanghai (+0,2%) e Shenzhen (+0,6%), piatte Hong Kong (+0,05%) e Seul (+0,09%). In rosso Mumbai (-0,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla produzione industriale tedesca e dell'eurozona. Dagli Usa il tasso di disoccupazione, le buste paga del settore non agricolo ed i dati sul salario orario medio.