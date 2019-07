Alitalia:C.Conti,Fs valuti sostenibilità

Per quanto riguarda l'ingresso nel capitale Alitalia, la Corte dei conti, tenuto conto dell'impatto che l'operazione avrebbe su Ferrovie dello Stato Italiane, "rivolge la raccomandazione già formalmente condivisa dal collegio sindacale, di acquisire tutti gli elementi necessari per valutare la fattibilità e sostenibilità della stessa, attivando tutte le iniziative idonee a tutelare l'integrità patrimoniale del gruppo, la continuità e lo sviluppo aziendale".

E quanto si legge in un comunicato della Corte dei Conti .