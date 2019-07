Arera: solo 36% platea ha bonus bollette

Rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto ai bonus sociali sulle bollette "si è raggiunto il 36%, peraltro con una significativa variabilità territoriale e per di più con un rapporto inversamente proporzionale alla concentrazione di potenziali destinatari". Così il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini, nella sua prima relazione annuale. "Su 2,2 milioni di famiglie con una certificazione Isee utile per l'accesso ai bonus, solo 800 mila nuclei familiari hanno effettivamente usufruito del bonus elettrico", ha aggiunto. Per il superamento dei regimi di tutela per l'energia elettrica e il gas "a luglio 2020 potrebbe presentarsi una situazione non ottimale, ma è altrettanto evidente che l'eventuale ulteriore rinvio della scadenza rappresenterebbe un elemento di incertezza".