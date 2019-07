Borsa Milano corre 1,6%, spread a 206

Piazza Affari continua a correre con il Ftse Mib in rialzo dell'1,6%, in testa ai listini europei, mentre continuano a scendere i rendimenti dei titoli di Stato italiani. Il rendimento del Btp decennale scivola sotto l'1,7% e tocca un minimo di 1,681%, il livello più basso da dicembre 2017 e lo spread Btp-bund prosegue in forte calo a 206 punti base dai 221 di ieri. Gli investitori stanno comprando titoli italiani, rassicurati dalla correzione dei conti pubblici per evitare la procedura europea, che si aspettano venga disinnescata dalla Commissione Ue oggi. Gioca anche l'attesa per nuove misure espansive da parte della Banca centrale europea. Il biennale è scivolato in territorio negativo (-0,33%) per la prima volta da maggio del 2018. In Borsa brilla Atlantia (+3%), con gli investitori che scommettono sul fatto che il Governo non proceda con la revoca della concessione.