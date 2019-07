Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - Le Borse europee chiudono in rialzo, in linea con Wall Street, e con gli investitori che guardano in modo positivo alla decisione della commissione europea di non avviare la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Clima di fiduciosa attesa per quanto riguarda le future misure che potrebbe arrivare dalla Bce.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,8%. In rialzo Madrid (+1,22%), Parigi (+0,75%), Francoforte (+0,71%) e Londra (+0,66%).