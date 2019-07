Borsa: bene Europa,Milano rialzo (+1,7%)

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - Positive le principali borse europee, dopo le nomine Bce e l'annuncio di Trump per quelle nella Fed. Negli Usa dove scendono le richieste di ipoteche, sono attesi una serie di altri dati macro. In Italia sale a giugno l'indice Pmi sull'attività delle imprese di servizi. La migliore piazza è Milano (+1,7%), seguita da Madrid (+0,9%), Londra (+o,8%), Parigi e Francoforte (+0,7%).

Lo spread in calo, 208 punti, favorisce le banche: banco Bpm e Ubi (+2,5%), Intesa (+2,1%), Unicredit (+1,6%), Bper (+1,5%).

Settore positivo nel Vecchio continente: CaixaBank (+0,9%), Royal Bank of Scotland (+0,7%), Credite Agricole (+0,6%), Bnp Paribas (+0,4%), LLoyds (+0,2%), SocGen (-0,7%). Bene anche le auto: Fca (2,8%), Volkswagen (+1,7%), Peugeot (+1%), Renault (+0,1%).

A Piazza Affari bene per il secondo giorno Atlantia, dopo il calo per le ipotesi di revoca delle concessioni. In rialzo Fineco (+2,9%), Cnh (+2,7%), Enel (+2,1%), Poste (+2%), Terna, Tim e Snam (+1,9%). In rosso Stm, Prysmian, Juve e Saipem (-0,4%).