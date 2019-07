Bene Borse Europa con nomine, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - Borse europee in rialzo con l'indice Stoxx 50, che sintetizza l'andamento delle blue chip, diretto a una fase di 'toro'. Milano indossa la maglia rosa (Ftse Mib +1,1%) mentre lo spread Btp-Bund scende a 213 punti base e il rendimento dei titoli italiani a due anni sotto lo zero, grazie alla correzione dei conti pubblici promessa alla Ue e alla fiducia in una politica accomodante della Bce. Londra, Parigi e Francoforte salgono dello 0,5% dopo l'intesa sulle nomine nella Ue. La scelta di Christine Lagarde per la successione a Mario Draghi e l'annuncio di Donald Trump di voler nominare le 'colombe' Christopher Waller e Judy Shelton nella Fed rassicura gli investitori sul sostegno delle banche centrali all'economia, facendo scendere ovunque i rendimenti dei titoli di Stato, con i Treasury ai minimi dal novembre del 2016. Sale l'oro (0,4% a 1.424 dollari), in rialzo anche il petrolio (+0,4% a 56,47 dollari il wti). Sui listini europei brilla Fca (+2,5%) dopo l'aumento inatteso delle vendite negli Usa a giugno.