Alitalia: Avianca è quarto player in gioco

Per il futuro di Alitalia entra in gioco un quarto player, alle manifestazioni ufficiali d'interesse di Toto e Lotito si è aggiunto anche German Efromovich di Avianca. A dirlo, si apprende da fonti Mise, è il ministro Luigi Di Maio: "In questi ultimi giorni è possibile siano pervenuti altri interessamenti".

Di Maio ha aggiunto:" Fs circa al 35%, Delta tra il 10% e il 15%, Mef attorno al 15% lievemente superiore a Delta. La somma che dovrà essere restituita dalla gestione commissariale al Mef subito dopo potrà essere investita".

Il ministro ha avuto oggi un incontro con i sindacati. Riunione alla quale hanno preso parte anche i tre commissari Alitalia e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Sul dossier "da Atlantia non abbiamo alcun atto formale, non ha presentato alcuna manifestazione di interesse all'attenzione di Fs": così, secondo quanto si apprende da fonti Mise, il ministro per lo Sviluppo economico

Il dossier Alitalia "il 15 luglio si chiude, chi vuole presentare offerte lo deve fare adesso e uscire allo scoperto. E deve essere chiaro che la vicenda Alitalia non è una vicenda politica, ma un'operazione di mercato. Quindi chi vuole manifestarsi e uscire allo scoperto lo faccia e non pensi di usare altre leve. Non esistono pregiudizi, ma non si accettano ricatti".