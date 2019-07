Spread chiude in forte calo a 221

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Lo spread Btp-Bund chiude in forte calo, a 221 punti base dai 232 di ieri, segnando i minimi di un anno. Stesso livello per il rendimento del decennale italiano, mai così basso dal giugno 2018 a 1,84%. Il mercato risente del probabile accordo con l'Ue che potrebbe evitare all'Italia una procedura per deficit eccessivo, dopo la correzione ai conti pubblici da oltre sette miliardi di euro cui Roma si è impegnata. Pesano, inoltre, le aspettative rinnovate per un'espansione monetaria della Bce.