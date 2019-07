Spread Btp Bund sotto 225 punti a minimi da 1 anno

Pioggia di acquisti sui Btp dopo che il governo ha effettuato una correzione ai conti pubblici di quest'anno per evitare una procedura europea per deficit eccessivo. Lo spread sul bund è a 222 punti base (ieri 232), con il titolo decennale che vede il rendimento scendere a 1,87%, sui minimi dal giugno 2018. Forte calo anche per il rendimento trentennale, sotto il 2,90%, e a due anni, a 0,35%: entrambi ai minimi di un anno.



Il mercato azionario italiano si colloca al quarto posto in Europa e al di sopra della media mondiale per attenzione e trasparenza sugli aspetti ambientali, sociali e di governance. È quanto rileva Borsa Italiana in occasione della terza edizione dell'Italian Sustainability Day, sulla base dei dati del FTSE Russell ESG score, un indicatore sintetico che aggrega oltre 300 variabili di sostenibilità e governance calcolate a livello di singola società. L'edizione 2019, dedicata al dialogo tra imprese e investitori sui temi dell'economia sostenibile e del cambiamento climatico, ha registrato numeri record, con 31 società quotate presenti, rappresentanti il 45% della capitalizzazione di Piazza Affari, e due non quotate, tra cui la Cassa Depositi Prestiti. I manager dei gruppi intervenuti, che presentano un valore di Borsa aggregato di quasi 260 miliardi di euro, hanno incontrato 80 investitori domestici e internazionali in più di 330 incontri dedicati al confronto sulle strategie Esg (ambientali, sociali e di governance). Gli investitori, ricorda Borsa, integrano sempre più le variabili ESG all'interno delle proprie strategie d'investimento: a livello mondiale i firmatari dei Principles for Responsible Investment (associazione internazionale indipendente supportata dalle Nazioni Unite) gestiscono circa 85 mila miliardi di dollari mentre il 70% dellÆammontare detenuto dai primi 15 investitori istituzionali del FTSE Mib è riconducibile a soggetti che hanno aderito allÆassociazione.