Borsa:Milano prosegue in rialzo,vola Stm

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - La Borsa di Milano lima il rialzo con il Ftse Mib che avanza dello 0,86% a 21.417 punti. La tregua tra Usa e Cina sul fronte commerciale scatena i titoli come Stm (+5,8%) e Pirelli (+4,4%). Marcia in rialzo anche Mps (+4,5%), dopo le decisioni della banca sul recupero degli Npl. In calo lo spread tra Btp e Bund tedesco che segna 239 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,07%.

In fondo al listino principale Atlantia (-2,4%), alle prese con le vicende legate alla procedura per la revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia. Debole Amplifon (-0,3%).

A Piazza Affari si mettono in mostra i titoli legati petrolio in vista della riunione dell'Opec e con il prezzo del greggio che sale oltre 60 dollari. Corrono Tenaris e Saipem (+3%). Bene anche Eni (+0,8%) e Snam (+0,5%). Tra le banche in rialzo c'è Unicredit (+1,6%), Fineco (+1,1%) Banco Bpm e Intesa (+0,9%) e Bper (+0,5%).