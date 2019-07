Borsa:Milano in rialzo con banche deboli

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - La Borsa di Milano prosegue in territorio positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,3% a 21.309 punti. Deboli le banche nel giorno in cui il rendimento del Btp decennale italiano è sceso sotto la soglia del 2%.

In fondo al listino resta sempre Atlantia (-3,4%), dopo lo scontro con il governo sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Tra le banche in rosso Mediobanca (-1,2%), Ubi (-0,8%) mentre sono in positivo Unicredit e Intesa (+0,4%) e Banco Bpm (+0,7%).