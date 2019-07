Borsa Milano invariata, giù banche

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Piazza Affari ha chiuso piatta (+0,09%) tra due diverse tendenze. Da una parte tregua sui dazi Usa-Cina e rialzo del greggio, nel giorno d'inizio del vertice Opec Plus, hanno favorito tecnologici e petroliferi, con le auto. Miglior titolo del Ftse Mib Stm (+4,2%), Tenaris (+2,5%), Saipem (+2,3%), Pirelli (+2%), Cnh (+1,4%), Fca (+0,6%).

Prysmian (+0,77%) pronta a lanciare due nuovi sistemi di cavi.

Dall'altra virata negativa a fine contrattazioni per le banche, pur con lo spread Btp-Bund chiuso a 232 punti: Ubi (-1,6%), Unicredit (-1,5%), Mediobanca (-1,2%), Banco Bpm (-1%), Intesa (-0,7%), Bper (-0,5%). Vola Mps (+4,4%), dopo la decisione di rivedere il contratto per gli npl. Rialzo fuori scala per Italiaonline (+20,2%), che ha lanciato un'Opa per il delistening. In negativo Atlantia (-3,2%), coinvolta nella questione della revoca delle concessioni autostradali, e Safilo (-5,9%), dopo l'annuncio che lascerà la licenza degli occhiali Dior. In negativo le utility: Terna e Hera (-0,5%), Snam (-0,4%).