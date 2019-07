Borsa: Europa sale in attesa Wall Street

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Continuano a migliorare le borse europee, in attesa dell'apertura di Wall Street, che si prospetta in positivo, visti i future in netto rialzo, dopo la tregua tra Trump e Xi sui dazi. Milano, fanalino di coda, guadagna lo 0,6%, Londra l'1,4%, Francoforte l'1,3%, Parigi lo 0,8%, Madrid lo 0,7%.

Attesi nel pomeriggio per gli Usa una serie di dati macro su manifattura, prezzi e spesa edilizia. In mattinata invece per l'Italia l'Istat ha reso noto che la disoccupazione è ai minimi dal 2012 e lo spread Btp-Bund continua a calare (232 punti), favorendo le banche: Unicredit (+0,9%), Intesa (+0,8%), Banco Bpm (+0,7%). Vola Mps (+7,6%), dopo che il Cda ha deciso di rivedere gli Nps. In negativo Ubi (-0,7%) e Atlantia (-3,6%), con in ballo la revoca delle concessioni autostradali. Bene Stm (+5,7%), Tenaris (+3,4%) e Pirelli (+2,9%).

Ha preso il volo Italiaonline (+20%), che ha lanciato un'Opa finalizzata al delisting.