Borsa: Europa avanza con tregua Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 1 LUG - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo il clima di distensione tra Usa e Cina e la ripresa dei negoziati sui commercio internazionale. Sui mercati incide anche la decisione di Russia e Arabia Saudita di estendere per sei o nove mesi l'accordo che limita l'estrazione del greggio. Sul fronte dei cambi l'euro sul dollaro si attesta a 1,1331 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza lo 0,8%. Bene Francoforte (+1,3%), Londra (+0,9%), Parigi (+0,6%) e Madrid (+0,5%). A spingere i listini del Vecchio continente c'è il comparto dell'informatica (+1,5%), che avrà i principali vantaggi da una soluzione delle controversie sui dazi. Tra i titoli si mettono in mostra Ams (+4,8%) e Infineon (+3,5%), Logitech (+2,7%) e Nokia (+0,5%).

Andamento positivo anche per i titoli legati al petrolio (+1,5%) e le banche (+1,3%).